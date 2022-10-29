Команда Скрипника набирает обороты: Ворскла уверенно обыграла Минай

Ворскла 29 октября сыграла против Миная в рамках 10-го тура УПЛ. Полтавский клуб одержал свою третью победу в новом сезоне.

Ворскла – Минай 2:0

Голы: Сефери, 19, Марлисон, 64

На 19-й минуте Ворскли удалось организовать классную атаку. Олейник обыграл соперника, отдал на Сефере. Таулянт бильярдным ударом поразил дальний угол ворот Минаю – 1:0, пишет 24 канал.

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Первая часть игры так и окончилась минимальной победой хозяев.

После перерыва "хозяева" забили во второй раз. На 64-й минуте Сефери отдал на фланг на Кравца. Василий классно прострелил в штрафную на Марлисона. Бразилец сделал счет на табло 2:0.

Ворскла набрала 11 очков и идет на 8-й позиции. Минай пока не изменил своей строчки – 11-е место. Закарпатский клуб имеет в своем активе 9 баллов.