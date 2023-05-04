Жажда любых медалей: Динамо одолело Ворсклу, устроив камбек – видеообзор

Киевский коллектив надеется попасть в тройку лидеров чемпионата. "Бело-синим" поединок с полтавским клубом дался не легко.

Ворскла – Динамо 1:2

Голы: Степанюк, 12 – Ванат, 24, Бенито, 48

Ворскла и Динамо провели встречу в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги, победителем которого вышел столичный коллектив. Киевляне дышат в спину Заре, пишет 24 Канал.

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Оба играют "ловли"

Александра Шовковского ждал очередной экзамен на мостике главного тренера киевского Динамо. В этот раз проэкзаменовать легендарного голкипера вызвался Виктор Скрипник, голодный до положительных результатов с Ворсклой – полтавский коллектив еще надеется залезть в зону еврокубков.

Столичный коллектив ждал теплый прием в Полтаве, поскольку "зелено-белые" сразу бросили в бой с маститым соперником, однако нынешнему динамо больше подойдет выражение "не такой страшный волк, как его рисуют". На 12-й минуте встречи Ворскла, руководствуясь поговоркой, и вышла вперед. Голом смог отличиться Руслан Степанюк, отреагировавший на прекрасную разрезную передачу Кане. Опытный форвард, в свою очередь, без проблем реализовал момент, 1:0.

Ворскла выглядела активно в первом тайме, однако Динамо тоже не сидело молча. "Бобры" перестали просто скалить зубы, а перешли к болезненным укусам. Поэтому на 24-й минуте матча выровнять вес встречи удалось Владиславу Ванату, который мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот соперника. Юный нападающий забил свой 10-гол в текущем сезоне и закрепился на 4 месте гонки бомбардиров, 1:1.

Во втором тайме Динамо решило шокировать полтавский коллектив, поскольку киевлянам сразу удалось отличиться во второй раз в матче. На 47-й минуте матча мяч в ворота Ворсклы занес нигерийский вингер столичного клуба Бенито. Голкипер "зелено-белых" неуклюже направил подачу с близкой дистанции прямо на ногу Бенито. Нигериец же подаренным моментом воспользовался сполна, что позволило ему вывести Динамо вперед и забить свой дебютный гол в футболке киевлян, 1:2.

Однако результативное начало второго тайма не унесло за собой больше ничего, поскольку Ворскла не создавала больше моментов, а Динамо не удавалось забить. К полному "счастью" матч еще и приостановили из-за воздушной тревоги под самый занавес поединка.

Таким образом, Динамо осталось на 4-й строчке чемпионата (47 очков в активе), отставая от "бронзовой" Зари на 5 баллов, однако у киевлян все еще есть матч в запасе. Что касается Ворсклы, то полтавский коллектив оказался на 7-м месте УПЛ, отставая от еврокубковой зоны на 7 пунктов, что очень усложняет их мечту попасть в Европу.

Видеообзор матча Ворскла – Динамо: