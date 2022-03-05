Вонючие страны воюют с мирными жителями, – экс-биатлонистка обратилась к россиянам и белорусам

Экс-биатлонистка сборной Украины Снежана Ивко (Тисеева) осудила агрессию России. Также она обратилась к россиянам и белорусам, которые игнорируют действия своих стран.

Ивко: Вы будете изолированы от всего мира

Экс-биатлонистка представляла Черниговскую область. Этот регион был одним из первых пострадавших от фашистской России.

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На свои фейсбук-странице спортсменка обратилась к жителям России и Беларуси. В частности, она вспомнила спортсменов этих стран.

Сегодня российские спортсмены не выходят на старт, потому что вас не признает ни одна нормальная страна, стыдно быть россиянином, вот чего вы добились!

– подчеркнула эксбиатлонистка.

К своему тексту бывшая спортсменка добавила фотографии разрушенной инфраструктуры в Чернигове.



Снежана Ивко представляла город Чернигов / Фото из фейсбука спортсменки



Снежана Ивко представляла город Чернигов / Фото из фейсбука спортсменки

Полный тест публикации бывшей биатлонистки (орфография сохранена)

24.02 россия пошла войной на мирную и независимую Украину!

Россияне, вы можете говорить, что вы не причём, можете оправдываться и винить во всем власть вашу и нашу.

Но весь мир знает, что россия страна террорист и на руках каждого русского кровь невинных людей.

Это вы пришли к нам, и несёте разруху и смерть, вы безвольный народ!

Сегодня русские спортсмены не выходят на старт, потому что вас не признаёт ни одна нормальная страна, стыдно быть русским, вот чего вы добились !

Ярко стремились стать рядом с вами белорусы у них это получилось, что ж, мы принимаем вашу агрессию, но мы будем отстаивать свою землю, а вы будете изолированы от всего мира, потому что страшно открыть глаза и посмотреть на ситуацию со здравым смыслом !

Пока вы молчите ваши грязные, вонючие страны воюют с мирными жителями которые любят свою страну Украину, своего президента.

Вы вольно либо невольно являетесь соучастниками этой ужасной трагедии, а за все в этом мире приходится платить, и я искренне надеюсь, что вы заплатите за это самую высокую цену !

Я пишу это не для того, чтобы достучаться до этих наций. Кто хочет тот все видит, а кто родился слабым и безвольным так и будет отсиживаться молча, предпочитая ничего не замечать !!!

Позор русскому и белорусскому народу ! Вам нет прощения !