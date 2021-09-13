Волынь забила гол в ворота Олимпика почти с центра поля: видео шедевра

Луцкая Волынь в матче Первой лиги сумела победить на выезде донецкий Олимпик. Один из голов за лучан забил Сиаваш Хагназари ударом чуть ли не с центра поля.

Уже в начале матча Волыни удалось забить гол – отличился Кобзарь. А уже через две минуты счет на табло был 0:2. Гол забил Сиаваш Хагназари.

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Иранец получил мяч на правом фланге вблизи центральной линии. Сделав несколько шагов вперед, он увидел, что вратарь Владислав Рыбак опрометчиво вышел из ворот. Поэтому полузащитник решился на дальний удар. Мяч залетел в верхний дальний угол ворот. Голкипер в прыжке до него не дотянулся – и приземлился уже за линией ворот в сетке.

Видео гола Хагназари (смотреть с 19:53 можно по ссылке)

Вскоре Олимпику удалось сократить отставание – Белый отличился с пенальти. Но матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу Волыни.