Необычная история произошла во время Олимпиады в Токио. Ямайский бегун Генсл Парчмент получил золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами. Однако он мог и не успеть на финальный забег, если бы ему не помогла волонтер.

Финальный забег состоялся 5 августа в Токио. Генсл Парчмент в этот день случайно сел не в тот автобус, который из Олимпийской деревни отвез его в водный спорткомплекс, а не на легкоатлетический стадион.

В то же время Мэр японского города надгрыз медаль победительницы Олимпиады, ее пришлось заменить

Спортсмен несколько растерялся в этой ситуации. Тем более, что он не мог напрямую добраться до стадиона после этого, ведь все места в автобусах были забронированы. Поэтому ему предложили вернуться в Олимпийскую деревню и уже оттуда ехать на стадион.

Если бы Парчмент так поступил, то он бы успел на свой забег, но прибыл бы уже на самое начало и не было бы времени на разминку и подготовку. Помогла же ему одна из волонтеров, работавшая на Олимпиаде. Она дала ему деньги на такси. Поэтому Парчмент вовремя успел прибыть на стадион. И получил золотую медаль, хотя до этого в финал пробился с третьим результатом.

Сам спортсмен не забыл о своей благодетельнице. Уже после этого ему удалось отыскать ее. Хотя он знал только ее имя Таяна. Впоследствии Washington Post установил, что девушку зовут Трияна Стойкович.

Парчмент поблагодарил волонтера, вернув деньги за такси. А также подарил форму сборной Ямайки.

Власти Ямайки тоже решили не оставаться в стороне от этого. Министерство туризма официально пригласило девушку на остров.

Пока неизвестно, приняла ли она приглашение, однако фотографию в форме сборной Ямайки уже сделала.