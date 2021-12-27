Волевая победа: Челси на выезде обыграл Астон Виллу и догнал Ливерпуль – видео голов

В 19-м туре АПЛ усилиями Лукаку и Жоржиньо Челси вырвал важные три очка, позволившие продолжить гонку за Ливерпулем и Манчестер Сити.

Астон Вилла – Челси 1:3

Голы: Джеймс, 28 (авт.) – Жоржиньо, 34 (пен.), 90+3 (пен.), Лукаку, 56

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Первыми забили "аристократы", но в свои ворота. Автор автогола – Рис Джеймс. К 34-й минуте "синие" отыгрались благодаря очередному пенальти в исполнении итальянца Жоржиньо.

Во втором тайме на поле появился бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который эту возможность воплотил в гол. Форвард выиграл позицию у защитника у 11-метровой отметки и головой подрезал подачу с фланга в угол ворота "львов".

Окончательно добил бирмингемцев Жоржиньо все с того же пенальти.

Для Челси это первая победа за три тура в АПЛ. Команда Томаса Тухеля набрала 41 очко и догнала Ливерпуль в турнирной таблице. Однако "красные" имеют матч в запасе.

Астон Вилла – Челси видеообзор