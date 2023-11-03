На фронте погиб ветеран запорожского футбола и отец вратаря Металлурга Сергей Николаенко

Украинская спортивная семья понесла очередную ужасную потерю от захватнической войны России против Украины. Защищая свободу и независимость родной страны, домой на щите вернулся ветеран запорожского футбола Сергей Николаенко.

56-летний павший воин до начала полномасштабного вторжения был полностью гражданским человеком. Однако когда враг решил уничтожить его родную страну, не остался в стороне и взял оружие в руки.

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Большая потеря в футбольной семье

Сергей Николаенко всю свою жизнь занимался спортом. В 17 лет дебютировал за профессиональный клуб СКИФ (Алма-Ата). После службы в армии вернулся в большой футбол. Играл за Старт (Ульяновск), Дружба (Йошкар-Ола), Торпедо (Таганрог), Металлург (Красный Сулин), Ведрич (Речица), запорожские ЗТЗ, Запорожкокс, ЗАлК.

После окончания карьеры начал тренировать детей и играть с ветеранами и на любительском уровне. Он был вратарем и привил любовь к футболу своему сыну Гордею. 19-летний парень пошел по пути отца и также стал голкипером. Сейчас он играет за запорожский Металлург и уже 4 раза выходил в составе первой команды.

О погибшем Герое, который до последнего воевал на родном Запорожском направлении, побратимы отзываются как о исключительно порядочном и добром человеке. До последнего Сергей Николаенко оставался верен спорту и продолжал тренировать людей даже на фронте.

Он был тренером, он помогал ребятам подтянуть свое физическое здоровье. Он нам был мало сказать отцом, он относился к людям, как к равным, несмотря на свой возраст. У него был любимый футболист – Шилтон. И он взял себе этот позывный,

– рассказал побратим с позывным "Ети".

Погиб Сергей Николаенко в районе села Вербовое 28 октября от вражеского беспилотника. Теперь воину навсегда 56.

Помочь семье погибшего, у которого осталась жена и двое детей, можно переводом на карточку жены – 4441 1144 4498 7141.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего спортсмена и защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца.