Навсегда в строю: на фронте погиб юный фехтовальщик Федор Епифанов

Спортивное сообщество Украины получило очередное ужасное известие. Защищая на передовой свободу и независимость родной страны, домой на щите вернулся 19-летний фехтовальщик Федор Епифанов.

К сожалению, список "ангелов" украинского спорта продолжает пополняться. Только официально известно о более чем 400 украинских атлетах, жизнь которых оборвалась из-за российских оккупантов.

Читайте также Защищал Луганщину от оккупантов: на фронте погиб гандболист Александр Перепелица

В Украине на одного "ангела спорта" стало больше

Федор пошел защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения, когда ему исполнилось всего 18 лет. Совсем молодой Епифанов решил приостановить свою спортивную карьеру и взял оружие в руки.

Павший воин, несмотря на юный возраст, успел добиться немалых успехов в спорте. Он был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта.

Образование Федор Епифанов получал в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям, брату, родным и близким Федора Епифанова,

– говорится в сообщении.

Слова поддержки высказала по поводу потери и легендарная Ольга Харлан. Украинская олимпийская чемпионка призвала неравнодушных помочь семье 19-летнего воина.



Харлан призвала помочь семье Епифанова / скриншот со сторис спортсменки

Ссылка на банке https://send.monobank.ua/jar/1uEbGTtGn. Номер карты банки – 5375 4112 1066 0556

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего спортсмена и защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...