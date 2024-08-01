Подготовка во время тревог: Верняев пригласил журналистов в Украину после выступления на Олимпиаде

Украинский гимнаст не смог получить медаль на Играх-2024 в Париже. При этом Верняев напомнил о войне в Украине и рассказал о подготовке к соревнованиям.

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх-2024 состоялись соревнования по спортивной гимнастике. За медали в личном многоборье соревновались Илья Ковтун и Олег Верняев.

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Приглашение в Украину

Илья стал четвертым, тогда как Олег занял восьмую строчку. После турнира иностранные СМИ расспрашивали Верняева о подготовке к Олимпиаде в условиях войны. Спортсмен лаконично высказался на эту тему.

Если вы действительно хотите понять особенности подготовки, приезжайте в Украину. Сами увидите, как готовиться к соревнованиям в условиях войны. Выступление украинских спортсменов на Олимпиаде – это возможность заявить миру об Украине. Это наш шанс донести миру правду о том, что происходит в Украине,

– заявил гимнаст.

Карьера Олега Верняева

Напомним, что Олег родился в Донецке, а впервые на Олимпийские игры поехал в 2012 году. А уже в 2016 году в Рио-де-Жанейро Верняев получил для Украины две медали.

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В соревнованиях на брусьях спортсмен выиграл золото, а в многоборье взял серебро. В 2020 году в организме Олега заметили мельдоний, из-за чего он получил дисквалификацию и пропустил Игры в Токио.