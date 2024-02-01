"Нормальные украинцы не имеют проблем с россиянами": футболист из Киева опозорился заявлением о войне

Воспитанник Колоса Егор Цикало решил рассказать чешским СМИ свое видение войны России против Украины. Он считает, что украинцы могут дружить с представителями страны-террористки.

С началом полномасштабной войны в Украине немало наших граждан сплотились вокруг помощи Родине. Кроме того, украинцы активно игнорируют россиян, которые виноваты в войне.

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Однако, к сожалению, некоторые украинцы все еще хотят видеть в гражданах России "братьев" или же адекватных людей. Одним из таких стал футболист Егор Цикало, который дал позорное интервью чешским СМИ.

Это не борьба с террористами. Это трагедия, которую больше всего переживают обычные люди. У меня есть друзья среди россиян. Нормальные украинцы не имеют проблем с русскими, как и нормальные русские не имеют проблем с украинцами. Оба народа живут вместе, между ними много браков. Мой отец тоже работал в Москве в молодости, тогда еще музыкантом, и у него до сих пор там есть друзья, которые позвонили ему в первый день войны. Они сказали, что если нам в чем-то нужна будет помощь, они обязательно попытаются помочь. Это не война между нашими народами, почти у каждого есть родственник по ту сторону границы. Я не разбираюсь в политике и не могу объяснить, почему идет война, с чего она началась.,

– заявил игрок.

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Отметим, что 22-летний Цыкало является уроженцем Киева и воспитанником ковалевского Колоса, за который играл на уровне U-21. В ноябре 2022 года футболист переехал в Чехию.

Там Егор подписал контракт с командой Теплице, за который в этом сезоне отыграл девять матчей в чемпионате Чехии. Прошлую же кампанию украинец провел в аренде в клубе Олава из второго дивизиона.