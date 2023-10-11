Всегда была улыбчива: террористы ХАМАС убили 23-летнюю израильскую гимнастку во время вечеринки

Карина Притика стала жертвой атак палестинских радикальных группировок. Девушка с четырех лет занималась художественной гимнастикой.

В субботу, 7 октября, террористы ХАМАС начали атаковать Израиль тысячами ракет. Боевики проникли на чужую территорию со стороны Сектора Газы и взяли в плен сотни гражданских.

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При этом жертвами атаки террористов стали более тысячи мирных израильтян. К сожалению, трагедия затронула и мир спорта. Недавно сообщалось о убийство двух юных баскетболисток.

Теперь стало известно, что от нападения ХАМАС погибла 23-летняя художественная гимнастка Карина Притыка. Бывшая спортсменка стала жертвой нападения во время вечеринки на природе в Рае.

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Девушка родилась в Португалии, но в последние годы тренировалась в Петах-Тикве под руководством Натальи Асмоловой. Тренерша учила Карину с четырех лет.

Притыка представляла Израиль на детских турнирах, но рано завершила с гимнастикой по личным причинам. Асмолова отзывалась о Карине как о всегда улыбающейся и положительной девушке.