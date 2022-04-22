Война должна прекратиться, – Бубка поблагодарил МОК за поддержку во время войны

Сергей Бубка принял участие во встрече в штаб-квартире МОК в Лозанне. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины поблагодарил МОК за поддержку.

Бубка: Украина благодарна за то, что МОК проявляет полную солидарность

На встрече обсудили дальнейшие санкции против спортивного фронта России и Белоруссии. Также в разговоре принял министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

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Глава Международного олимпийского комитета усилил свою солидарность Украине в войне против России. Президент МОК Томас Бах поддержит любые санкции против представителей, поддерживающих агрессию и войну, начатую Россией.

Бубка поблагодарил Баха за помощь и отметил, что ощущает поддержку всего мира.

Спасибо за все ваши сообщения и вызовы поддержки со всего мира. Украина благодарна за то, что МОК проявляет полную солидарность, а его оперативная группа поддерживает контакт с НОК Украины для координации помощи. Война должна прекратиться, мир и человечество должны победить,

– сказал президент НОК Украины.

20 апреля Бубка и Гутцайт посетили находящихся в Италии украинских спортсменов. Во встрече приняли участие фехтовальщики, среди которых была титулована Ольга Харлан.

Напомним, что украинские спортсмены неоднократно критиковали руководство НОК Украины из-за неустойчивой позиции относительно войны. Жан Беленюк и Ольга Саладуха открыто критиковали Сергея Бубку, который делает недостаточно работы в борьбе по отстранению россиян от мирового спорта.