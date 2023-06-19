ВСУ победители по жизни: украинский военный установил спортивные рекорды Украины и мира

В Харькове прошла фиксация невероятных достижений. Украинский военный установил не только национальный рекорд, но и мировой.

Старший лейтенант ВСУ Дмитрий Косатый вошел в историю. Военный в один день установил сразу два рекорда, пишет 24 Канал.

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Мировой рекорд по отжиманиям

17 июня, в рамках мероприятия, состоявшегося в Харькове, военнослужащий побил мировой рекорд по отжиманиям от пола. 24-летний Дмитрий в минуту сделал 128 отжиманий. Предыдущий рекорд был 116.

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Также старшему лейтенанту ВСУ покорился новый рекорд Украины по подтягиваниям на турнике за три минуты. Украинец показал невероятный результат в 110 раз.

Рекорды среди украинцев

По информации руководителя Национального реестра рекордов Украины, на сегодняшний день в Книге рекордов Гиннеса уже шесть десятков рекордов украинцев, все они признаны уникальными мировыми достижениями, теперь среди них и военный Дмитрий Косатый.