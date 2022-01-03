Вместо силового приема перелетел через борт: Овечкин неудачно атаковал соперника в матче НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин провалился в матче Вашингтона против Нью-Джерси. Да еще и отметился неудачной атакой на соперника.

В домашнем матче Овечкин в конце второго периода решил осуществить силовой прием, чтобы остановить прорыв Боквиста. Вот только не рассчитал, что соперник может отдать пас и остановиться. Поэтому вместо того, чтобы влететь в соперника, россиянин сам оказался за бортом.

От сплошного вылета на скамью запасных его спасло то, что он успел схватиться за бортик, повиснув на нем.

Вот это да Юные хоккеисты в РФ устроили побоище во время матча, родителям пришлось выносить детей на руках

В целом эта игра для Овечкина выдалась провальной. Когда он атаковал Боквиста, то его команда проигрывала 1:3. И в конечном итоге уступила в овертайме 3:4. И решающая шайба была забита как раз из-под Овечкина – он не сумел заблокировать пас соперника.