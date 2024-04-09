Шанс реанимировать карьеру: Супряга летом может вернуться в родной клуб

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга прочно закрепил за собой место на скамейке запасных. Впрочем, ситуация может кардинально измениться во время летнего трансферного окна.

Череда травм, а также неудачный вояж в Сампдорию повлияли на статус Владислава Супряги в столичном клубе. Форвард получает мизерное игровое время, или вообще не выходит на поле.

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Лучший вариант для Супряги

Ситуация может измениться летом. Днепр-1 заинтересован в возвращении своего воспитанника. По информации футбольного комментатора Виктора Вацко, "спортклубовцы" попытаются оформить трансфер.

После ухода Артема Довбика позиция форварда в команде Юрия Максимова нуждается в усилении. Днепряне зимой планировали подписать Руслана Степанюка из Ворсклы и Владислава Кулача, который играет в чемпионате Азербайджана. Однако эти попытки завершились неудачей.

После этого Днепр-1 нацелился на Супрягу. Форвард на правах аренды играл за "спортклубовцев" в сезоне 2019/20. Тогда Владислав забил 15 голов в 32 матчах.

Отметим, что Динамо приобрело Супрягу у Днепра-1 за 6,5 миллионов евро. За все время нападающий сыграл 53 матча, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Контракт Супряги с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает форварда всего в 800 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Владислав Супряга принял участие в 6 поединках, суммарно проведя на поле 33 минуты. В активе форварда 1 ассист.