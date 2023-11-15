"Мы сможем их победить и пройти на Евро": дебютант сборной Украины о битве против Италии

Защитник киевского Динамо Владислав Дубинчак впервые получил вызов в сборную Украины. Новичок "сине-желтых" поделился впечатлениями от пребывания в команде Сергея Реброва.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал на решающий матч отбора Евро-2024 против Италии 26 футболистов. В списке игроков нашлось место двум дебютантам – Максиму Таловерову (ЛАСК) и Владиславу Дубинчаку (Динамо).

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Дубинчак: В Италии очень сильная команда

В интервью пресс-службе "сине-желтых" Владислав Дубинчак рассказал, что с детства мечтал играть за сборную Украины. Хотя вызов на матч с Италией оказался для него несколько неожиданным.

Также Владислав рассказал, что за место в стартовом составе ему придется конкурировать с бывшим партнером по "молодежке" Динамо Виталием Миколенко.

"Это мой старый партнер по команде – Виталий Миколенко. Мы были вместе в "молодежке" Динамо. Когда он был в основной команде, я выступал в аренде. Классный парень, я только рад за него, что он играет в таком сильном чемпионате. Надеюсь , что смогу составить ему конкуренцию, а там будет видно.

Что касается забивной серии Миколенко, то я рад за Виталия. Он молодец. То, что он забивает, показатель его труда. Он много работает. Пока я не успел с ним поговорить, но обязательно скажу ему, что он молодец", – рассказал Дубинчак.

Относительно лобового матча против Италии, то защитник Динамо отметил силу и мастерство игроков "скуадры адзурры". Впрочем, сборной Украины по силам решить турнирную задачу.

Я смотрел все матчи сборной Украины, в том числе, выездной с Италией. Очень хорошая, сильная команда. Там игроки, о которых не следует говорить, они выступают на мировом уровне. Я надеюсь, что мы сможем их победить и пройти на Евро,

– сказал Дубинчак.

Шанс Дубинчака

Воспитанник динамовской Академии Владислав Дубинчак долгое время играл по арендам. Скоростной защитник хорошо зарекомендовал себя в киевском Арсенале, Карпатах и Днепре-1.

После продажи Виталия Миколенко Эвертону Владислава, наконец, вернули в Динамо.

За это время он сыграл 44 матча, в которых отличился 6 ассистами. Дубинчак вызывался в юношеские сборные Украины, пройдя все возрастные группы.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.