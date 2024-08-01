Я болею, но надо выполнять работу, – Бухов о своем выходе в полуфинал Олимпиады-2024

В четверг, 1 августа, Владислав Бухов будет бороться в полуфинале Олимпиады-2024. Он прокомментировал преодоление квалификации.

Владислав Бухов показал удачный результат в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Он вышел в полуфинал с 11 результатом.

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Комментарий Бухова относительно преодоления квалификации

Украинский пловец признался, что сейчас болеет, однако пытается делать все, что в его силах для хороших результатов.

Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу. Я где-то так и думал, что закроется [квалификация] на 21.9 секунд. Небыстрый бассейн? Он просто неглубокий и тяга намного меньше. Когда ты гребешь, твой гребок отталкивается от дна и идет к тебе. А когда бассейн глубокий, тогда это не так заметно,

– сказал Владислав Бухов.

Пловец на Олимпиаду-2024 поехал в статусе действующего чемпиона мира.

Отметим, что полуфинал по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем с участием Владислава Бухова состоится 1 августа в 21:37.