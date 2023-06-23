Мудрик и Соболь теперь под одним куполом: боссу "аристократов" оказалось мало одного Челси

Украинские футболисты сейчас практически находятся под одной крышей. Все из-за "наполеновских планов" верхушки Челси.

Тодд Боэли решил приобрести французский Страсбург. Эдуард Соболь теперь тоже оказался от властей американского функционера.

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Мультиклубная модель

Тодд Боэли решил не ограничиваться одним профессиональным футбольным коллективом в лице лондонского Челси, поэтому решил "загребсть" под себя еще одну команду, что ему успешно удалось. Американские владельцы "аристократов", управляющие консорциумом Clearlake Capital, приобрели французский Страсбург, за который выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь. таким образом "под покровительством" Тодда Боэли оказались уже двое украинцев (еще Михаил Мудрик из Челси).

Американцы владельцы выкупили 100 процентов акций клуба за 75 миллионов евро. В соглашение вошла также и женская команда гонщиков. В заявлении французской стороны говорится, что "соглашение знаменует собой новую главу в истории Страсбурга", поскольку консорциум обязуется ускорить устойчивые инвестиции в развитие клуба, в том числе в первые команды и академию. Таким образом, Боэли становится владельцем мультиклубной модели. К примеру, в настоящее время в мире существуют такие группировки, как City Football Group (Манчестер Сити, Жирона, Нью-Йорк и другие) и Red Bull Group (РБ Зальцбург, РБ Лейпциг и т.д.).

Ранее Тодд заявлял, что он не желает, чтобы его молодыми футболистами распоряжался кто-то другой, поэтому он давно хотел создать данную мультиклубную модель. Когда Боэли приобрел Челси, вот у команды был перебор игроков, что не позволяло коллективу создать результат на футбольном поле, однако теперь боссы "аристократов" все будут держать под контролем.

Проблема, которая сейчас стоит перед Челси, в том, что когда у вас есть 18-20-летние суперзвезды, вы, очевидно, можете арендовать их другим клубам, но тогда отдаете их развитие в чужие руки. Наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы можем разработать эффективный путь для наших суперзвезд. Для меня способ сделать это – получить другой клуб в очень конкурентоспособной лиге, возможно где-то в Европе,

– ранее заявлял Боэли.

Стоит отметить, что Струсбург завершил прошлый сезон в чемпионате Франции на 15 месте, до конца боровшись и выиграв билет-сохранение в элите тамошнего футбола.