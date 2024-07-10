Попутного ветра: эскс-звезда украинского хоккея перебрался работать в Россию

Бывший украинский хоккеист Вячеслав Завальнюк отныне будет работать в России. Спортсмен вошел в тренерский штаб клуба "Чайка".

Клуб "Чайка" базируется в Нижнем Новгороде. Сейчас команда выступает в Молодежной хоккейной лиге, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Променял Украину на Россию

Вячеслав Завальнюк вошел в тренерский штаб российской "Чайки". Заметим, что за свою хоккейную карьеру в 1995 году он выступал исключительно за российские клубы.

Также Завальнюк является участником Олимпиады-2002 в Солт Лейк Сити. В частности с 1999 до 2007 года хоккеист выступал под цветами сборной Украины. За национальную команду "сине-желтых" сыграл 45 матчей.

Завершил игровую карьеру Вячеслав Завальнюк в 2007 году.

Отметим, что бывший хоккеист ранее также возглавлял Ассоциацию хоккеистов Украины.