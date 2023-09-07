Раньше играла в Украине: титулованная футболистка европейской сборной трагически погибла в горах

Ужасное известие поступило из международного футбола. 4 сентября трагически погибла ранее выступавшая в Украине титулованная футболистка сборной Молдовы Виолета Мицул.

Виолеты Мицул с партнершами по второлиговой исландской команде, за которую выступала с весны 2023-го, стал роковым. Футболистка упала с горы на пляж и разбилась. Трагический случай произошел в исландском городке Вопнафьордюр.

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Ужасная потеря для женского футбола

Мицул, которая родилась в Тирасполе, было всего 26 лет. Этот случай, к сожалению, был несовместим с жизнью.

До смертельной остановки девушка проводила довольно хорошую футбольную карьеру. Виолетта провела 42 матча за женскую сборную Молдовы, в которых забила 2 гола, где была стабильной игроком основы национальной команды. В своем последнем сезоне успела провести 18 матчей, в которых 4 раза огорчала голкипер соперниц.

Молдавская федерация футбола выразила соболезнования родным и близким погибшей футболистки.

Футбольная карьера погибшей Виолетты Мицул

Был в карьере Мицул и украинский период. В 2021-м Виолетта поиграла за украинский клуб Восход. После чего в этом же году перешла играть в Италию, где подписала контракт с Апулием Трани.

В своей футбольной карьере молдавская игра выступала за немалое количество клубов: Алга Тирасполь, Астана, Окжетпес, Весас Фемина, казахстанский СДЮШОР-8, Банат Гирлз, Восход, Апулия Трани, Ла Солана и Унгменнфелагид Эйнхерджи.

За это время Мицул успела завоевать медали разных стран. В 2022 вместе с Апулия Трани становилась чемпионкой итальянской Лиги С и помогла команде подняться в Лигу В. К этому в ее ктиве были серебряные и бронзовые награды за другие иностранные клубы.

Также молдавская футболистка была обладательницей Кубка Румынии в составе Васаса Фемина и дважды в составе Тирасполя побеждала в Кубке Молдовы.