"Дам ему пощечину, если заговорит": Винисиусу угрожали в финале Суперкубка Испании

Реал в тринадцатый раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании. В финале "сливочные" уверенно победили Барселону.

Матч закончился со счётом 4:1. Главным героем матча стал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик в ворота каталонской команды.

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Из-за возникшего конфликта

Он насмехался над чемпионами Ла Лиги, жестами показывая счет на табло.

Это разозлило вингера Барселоны Феррана Торреса. Как отмечают СМИ, он едва сдержался, чтобы не наброситься на обидчика команды.

"Если этот парень заговорит со мной, клянусь, дам ему пощечину.

Если этот человек заговорит ко мне - сломаю его", – сказал Торрес на скамье запасных.

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