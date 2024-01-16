"Дам ему пощечину, если заговорит": Винисиусу угрожали в финале Суперкубка Испании
16 января 2024, 16:15Читати новину українською
Источник:Madrid Xtra
Реал в тринадцатый раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании. В финале "сливочные" уверенно победили Барселону.
Матч закончился со счётом 4:1. Главным героем матча стал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик в ворота каталонской команды.
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Из-за возникшего конфликта
Он насмехался над чемпионами Ла Лиги, жестами показывая счет на табло.
Это разозлило вингера Барселоны Феррана Торреса. Как отмечают СМИ, он едва сдержался, чтобы не наброситься на обидчика команды.
"Если этот парень заговорит со мной, клянусь, дам ему пощечину.
Если этот человек заговорит ко мне - сломаю его", – сказал Торрес на скамье запасных.
Главные события "классико"
- Реал представляет украинский голкипер Андрей Лунин, для него это был второй победный Суперкубок Испании.
- Реал сразу вышел вперед с двуглавым преимуществом благодаря дублю Винисиуса Жуниора. Лунин совершил несколько важных сейвов, в том числе от удара Левандовского и Торреса, но все же пропустил мяч от польского игрока из-за пределов штрафной.
- На перерыв команды ушли за преимущества Реала после того, как Винисиус забил третий гол с пенальти. Во втором тайме Родриго сделал счёт 4:1. Барселона осталась в меньшинстве после красной карты Араухо.
- Лунин завершил матч с пятью сейвами и 16 точными передачами из 24. Реал победил 4:1, выиграв Суперкубок Испании в тринадцатый раз и приблизился к рекорду Барселоны.