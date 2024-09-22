Барселона уничтожила очередного соперника в Испании и надолго потеряла основного вратаря

Каталонская команда продолжает идти без потерь в Ла Лиге. Очередной жертвой команды Ганси Флика стал Вильярреал, который претендует на еврокубки.

Вильярреал – Барселона 1:5

Голы: Перес, 38 – Левандовский, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 74, 83.

В чемпионате Испании проходят матчи 6 тура Ла Лиги. Матч действующего лидера таблицы Барселоны был вынесен на вечер воскресенья. Команда Флика наведалась в гости к Вильярреалу, сообщает 24 Канал.

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Разгром с горьким привкусом

"Желтая Субмарина" до сих пор не проигрывала в этом сезоне, но в бою против Барселоны подопечные Марселино не смогли ничего сделать. Несмотря на пропущенный гол в первом тайме "блаугранас" уничтожили соперника.

Каталонцы отправили в ворота Вильярреала пять мячей. По дублю на свой счет записали Левандовский и Рафинья, еще гол оформил Торре. Более того, Роберт мог делать и хет-трик, однако в середине второго тайма не реализовал пенальти.

Видеообзор матча Вильярреал – Барселона:

К слову, поляк и бразилец вышли в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги, опередив Килиана Мбаппе. Впрочем не обошлось и без ложки дегтя для Барселоны, ведь серьезную травму получил основной ворота Марк-Андре тер Штеген.

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Немца вынесли на носилках, есть подозрение на разрыв крестообразных связок. Вратарь рискует пропустить до семи месяцев, То есть весь остаток сезона. Тем не менее Барселона одержала шестую победу подряд в Ла Лиге и идет в четырех баллах впереди Реала.