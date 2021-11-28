Два гола в конце матча помогли Барселоне уничтожить Вильярреал: видеообзор игры

Вильярреал и Барселона 27 ноября сыграли в 15 туре Ла Лиги. Каталонский клуб одержал выездную победу.

Вильярреал – Барселона 1:3

Голы: Чуквуэзе, 76 – де Йонг, 48, Депай, 88, Коутинью, 90+4 (п)

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Первыми угрозу в матче создали хозяева, но на пути удара стал голкипер Барселоны. Если в первом тайме команды не забили ни одного гола, то так не скажешь про вторую 45-минутку.

Щедрый тайм на голы

Уже после перерыва гости открыли счет в матче. Депай помешал голкиперу забрать мяч в руки после подачи с фланга, он долетел на дальнюю стойку, где уже де Йонгу нужно было просто попасть в ворота. Что он и сделал.

Сперва судья не засчитал взятие ворот, усмотрев офсайд. Но после видеопросмотра указал на центр поля – 0:1.

После экватора первого тайма хозяева сравняли цифры на табло. Чуквуэзе среди двоих защитников завершил быструю атаку Вильярреала – 1:1.

Уже в конце поединка каталонцы вышли вперед благодаря защитнику соперника. Защитник головой пытался прервать передачу из глубины поля, но отдал прямо на ход Депаю. Голландец обыграл опекуна, голкипер "желтой субмарины" и закатил мяч уже в пустые ворота – 1:2.

Уже в компенсированное арбитром ко встрече время Барселона заработала право на пенальти. Коутиньо получил по ногам в штрафной соперника – 11-метровый удар. К отметке подошел сам пострадавший и легко забил третий гол каталонцев в матче – 1:3.

Барселона одержала убедительную выездную победу над Вильярреалом – 1:3.

После победы каталонский клуб с 23 очками занимает 7 место.

Их соперник идет 12-м, имея в своем активе 16 баллов.

Вильярреал – Барселона видеообзор матча