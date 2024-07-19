Полный абсурд: соперник Динамо требует отстранения известного комментатора после огненного спича

Недавно футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко в своем блоге высказался о поездке сербского Партизана на футбольный матч в столицу вражеской страны. Сербские СМИ требуют отстранить Виктора от спорта.

Соперник Динамо Киев во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Партизан, 3 июля, участвовал в так называемом "братском турнире" во вражеской стране. Виктор Владимирович резко прокомментировал это событие.

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Вацко о Партизане

В сербских СМИ поднялась волна возмущения относительно высказывания украинского блогера на счет Партизана. Сербы считают, что Виктор Вацко повел себя не очень корректно по отношению к команде из Белграда.

Футболисты Динамо должны выйти на два матча с этими пи**рами и размазать их по газону, закопать на**й под землю. Мне по**й, какой футбол покажет Динамо в матчах с Партизаном – футболисты киевского Динамо обязаны просто на**й уничтожить этих пи**ров на поле,

– сказал Вацко.

В сербском медиапространстве заявили, что этот спич "скандал" и "позор", что это недопустимо в современном мире. Сербы призвали в срочном порядке отстранить Виктора Владимировича от спорта.

Украинские СМИ в последние дни много писали о матчах Динамо с Партизаном, особенно акцентируя внимание на национальной нетерпимости, и больше всех это продемонстрировал журналист Виктор Вацко, который весьма открыто продемонстрировал свою ненависть к Партизану и Сербии. Вацко и раньше сеял ненависть. Таким людям не место в спорте,

– заявили сербские СМИ.

Напомним, что первый матч киевляне сыграют против Партизана 23 июля в Люблине, а второй матч – 31 июля в Белграде.