Петренко уволили с должности вице-президента федерации фигурного катания после танцев в россии

Вице-президент фигурного катания Виктор Петренко поплатился за участие в ледовом шоу жены Дмитрия Пескова. Украинская федерация отреагировала на такой поступок предателя.

Пока убивают его земляков

Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина, организовала ледовое шоу под названием "Красненький цветочек", которое состоялось в российском Сочи. Виктор Петренко был одним из главных в выступлении, где свои роли сыграли отстраненные фигуристы как Камила Валиева, попавшая в допинговый скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Федерация фигурного катания Украины получила немало жалоб и писем с обращениями членов федерации, спортсменов и болельщиков фигурного катания, которые выразили свое возмущение по поводу ситуации с Виктором Петренко.

Наша федерация справедливо отреагировала на такой поступок Петренко. Его исключить из членов ОО "Украинская федерация фигурного катания на коньках" и отменила обязанности Петренко в должности вице-президента украинской организации.

Бывший спортсмен принял свое позорное решение, несмотря на кровавую полномасштабную войну, которую пятый месяц ведет россия против Украины. Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, разрушенные дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны,

– говорится в заявлении ФФКУ.



Петренко уволен с должности вице-президента / Скриншот решение заявления с сайта ФФКУ

Интересно, что раньше Петренко постоянно участвовал в благотворительных мероприятиях, где собирались средства в помощь украинским детям. А теперь он уехал в Россию ради шоу, убивающего этих же украинских детей.

Что известно о предателе Украины Викторе Петренко

Виктор Петренко – бывший фигурист из Одессы, имеющий в своем активе звание чемпиона Европы и мира.

В 1992 году в Альбервиле стал олимпийским чемпионом по мужскому одиночному катанию.

После чего закончил карьеру, но выступал в любительском спорте.

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