Цыганков разозлился на Жирону из-за трансферной деятельности

Каталонская Жирона после исторического сезона-2023/2024 уже продала несколько своих лидеров. Среди них и Артем Довбик, который стал самым дорогим трансфером "бело-красных", перейдя в итальянскую Рому.

Предметный интерес также проявляют и к вингеру Виктору Цыганкову. Им интересуются клубы АПЛ, где всегда мечтал играть украинец.

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Что разгневало Цыганкова

По информации испанского СМИ, недавно Жирона отклонила несколько предложений от английских клубов по трансферу своей "восьмерки", однако не сообщила об этом самому футболисту. Такое решение разозлило украинца.

Отмечается, что каталонцы не хотят отпускать Цыганкова, ведь уже потеряли немало игроков. При этом клубы АПЛ готовы заплатить клаусулу за футболиста в 30 миллионов евро, поэтому руководство Жироны должно было хотя бы уведомить об этом украинского вингера.

Ожидается, что ситуация может измениться в ближайшие недели, ведь запланирована встреча агента Цыганкова с представителями Жироны. Они должны проанализировать настоящее и будущее Виктора.

Если сторонам не удастся договориться о трансфере, то украинец не будет форсировать свой переход. Он хочет оставить Жирону только на выгодных для нее условиях и без скандала.

. Сейчас Виктор Цыганков не тренируется с Жироной из-за вирусного заболевания. Он рискует пропустить матч первого тура Ла Лиги против Бетиса, ведь накануне у него была сильная лихорадка.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 украинский вингер провел 34 матча за каталонцев во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.