Цыганков врывается в Ла Лигу: вингер Жироны вернулся к тренировкам с командой

В Испании команды успели сыграть в первом туре нового сезона Ла Лиги. Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков пропустил выездную игру против Бетиса.

На Евро-2024 украинский футболист получил травму от которой долго восстанавливался. За несколько дней до старта чемпионата Испании сезона-2024/2025 игрок заболел, из-за чего не попал в заявку "красно-белых" на первую игру сезона.

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Цыганков готов зажигать

Сообщают о том, что украинец полноценно тренируется с командой. Вингер "красно-белых" восстановился от травмы. Врачи Жироны заверили в том, что состояние 26-летнего футболиста нормализовалось.

Сообщают о том, что Манчестер Юнайтед готов отпустить Джейдона Санчо и подписать на его позицию Виктора Цыганкова.

Виктор Цыганков готовится к игре второго тура в Ла Лиге, где его команда отправится в Мадрид, чтобы сыграть Атлетико. Дата проведения матча – 25 августа, в 22:30 по киевскому времени.

В прошлом сезоне звездный украинец сыграл за Жирону в 34 матчах во всех турнирах. Футболист забил восемь голов и отдал семь результативных передач.