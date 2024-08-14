Цыганков вне заявки Жироны на первый матч Ла Лиги: в чем причина

Вскоре в Испании начнется новый сезон внутреннего чемпионата страны. Игрок сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков пропустит первый матч Ла Лиги сезона-2024/2025.

В первой игре нового сезона чемпионата Испании в новом сезоне каталонский клуб поедет в Севилью, где сыграет против местной команды – Реал Бетис. Дата и место проведения матча – 15 августа, в 22:30 по киевскому времени, на стадионе "Эстадио Бенито Вильямарин".

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Что случилось с Цыганковым

Жирона опубликовала заявку на стартовый поединок Ла Лиги против Бетиса. Украинский вингер "красно-белых" не попал в нее.

Недавно Цыганков пропустил товарищескую игру с Ньюкаслом. Сообщают, что украинец до сих пор борется с вирусом. До этого у игрока были проблемы с ногой на тренировке. Поэтому футболист не поможет Жироне в первом матче нового сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне Цыганков сыграл за каталонцев в 30 матчах. Украинских вингер забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Украинец помог Жироне впервые выйти в Лигу чемпионов.

После гостевого матча с Бетисом "красно-белые" во втором туре поедут в столицу Испании – Мадрид. В воскресенье, 25 августа, Жирона сыграет против Атлетико, начало матча в 22:30 по киевскому времени.