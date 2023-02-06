"Цыганков видит мелочи в игре": какой была реакция фанатов на дебют украинца в Жироне

Двадцатый тур испанской Ла Лиги принес не одну сенсацию. Автором одной из которых стала Жирона Виктора Цыганкова.

Жирона на своем поле минимально обыграла Валенсию 1:0. Единственный и победный гол в матче забил Боха Гарсия на 63-й минуте, пишет 24 канал.

Подробнее об игре Виктор Цыганков дебютировал за Жирону: команда обыграла Валенсию и приблизилась к еврокубкам

Как фанаты оценили дебют Цыганкова

Виктор Цыганков, начавший поединок со скамейки запасных, дебютировал в футболке Жироны. Тренерский штаб доверил украинцу 12 минут игровой практики основного времени матча. Бывший динамовец вышел на замену вместо Ивана Мартина.

За полученное время правый вингер не отличился результативными действиями, не нанес ни одного удара по воротам соперника, но помог команде удержать минимальное преимущество в счете над Валенсией.

Болельщики Жироны довольно оценили дебют Цыганкова в Ла Лиге. Но поддержали парня. Также в комментариях в клубных соцсетях присоединились многие украинцы. Все поздравили Виктора с первой официальной игрой в футболке испанского коллектива и пожелали удачи.

Были и те, кто разглядел в игре Цыганкова безумный потенциал и даже влюбился в игру Виктора. В общем, фанаты Жироны остались довольны игрой украинца, которому доверили не так много времени, чтобы раскрыться, но просто чтобы почувствовать вкус Ла Лиги.

Многие фанаты не были многословными, а просто оставляли сине-желтые сердечки и смайлики украинского флага.

Реакция фанатов Жироны на дебют Цыганкова

"Влюбленный в него. Он поведет нас в Европу"

"Цыганков видит мелочи в игре"

"Хороший дебют! Теперь будет больше огня"

"Есть Цыганков – есть вечеринка"

"Большой дебют Цыганкова"

Жирона после победы над "летучими мышами" с 24 очками идет на 11-й позиции в таблице Ла Лиги. До топ-10 отставание в 4 балла.

Напомним, что Цыганков перебрался в Жирону 17 января 2023 года. Финансовые детали клубы не сообщали. По информации СМИ, Динамо получит за Виктора 5 миллионов евро плюс 20% от продажи футболиста.

В следующем матче Жирона сыграет на выезде против Кадиса (10 февраля в 22:00 по киевскому времени).