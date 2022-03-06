Откроют трансферное окно, – Срна анонсировал уход легионеров с чемпионата Украины

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал о текущем положении дел в клубе. Шахтер в результате войны в Украине покинули легионеры, уехал также тренер Де Дзерби.

Легионеры покинут Украину

Срна признался, что он разговаривал с президентом УЕФА Александром Чеферином, полностью пытающимся смягчить последствия агрессии России на украинский футбол.

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"Господин Чеферин снова показал, какой он великий человек, а не только президент. И он сказал, что ни один футболист-иностранец без разрешения клуба не поедет бесплатно. Он будет драться за украинский футбол.

На следующей неделе УЕФА и ФИФА откроют трансферное окно для всех иностранцев, играющих в Украине. Достигли этого, чтобы сохранить футболистов и плюс-минус по возможности украинский футбол", – рассказал Срна.

Что касается тренерского штаба Шахтера во главе с Роберто Де Дзерби, то они, по словам Срны, вообще не думают о своей ближайшей карьере, ведь заняты с помощью Украине.

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