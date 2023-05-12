Когда бабушка – лучший вратарь: видео забавного футбольного матча

В соцсетях приобретает популярность видео, где маленький мальчик играет в футбол со своей бабушкой. Несмотря на почтенный возраст, бабушка оказалась готова к футбольным баталиям.

Бабушка и мальчик играли с мячом на одном из футбольных полей. Однако женщина решила быть не просто "статистом", а активно поучаствовать в игре, проявив свои защитные реакции.

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Мальчику так и не удалось обыграть "соперницу" и забить гол.

Это видео несколько напоминает рекламу шоколадного батончика Stratos. В нем мальчику пришлось самому играть в футбол. Но он нашел "выход" из этой ситуации, как получить братика, с которым может играть в футбол.