Индийская спортсменка без рук поразила точным выстрелом из лука на Паралимпиаде-2024: эпическое видео

Параатлетка из Индии Шитал Деви не смогла побороться за победу на Паралимпийских играх. Впрочем ее выстрел ногами из лука поразил болельщиков.

В эти дни в Париже продолжаются Паралимпийские игры-2024. На соревнования в столице Франции съехались спортсмены из почти 200 стран мира, которые имеют проблемы со здоровьем, пишет 24 Канал.

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Невероятный выстрел

На Паралимпиадах атлеты часто шокируют своими успехами, которых достигают несмотря на физические недостатки. Очередная вдохновляющая история произошла в соревнованиях по стрельбе из лука среди женщин.

Участие в турнире принимали спортсменки, прикованные к инвалидному креслу. Особенно среди всех девушек выделялась 17-летняя Шитал Дэви, которая представляла Индию.

Дело в том, что все участницы использовали руки для выстрела, тогда как индианка не могла этого сделать. Девушке пришлось стрелять с помощью плеча и ног, она была уникальной в этом аспекте в соревновании.

Шитал смогла покорить публику одним из своих выстрелов ногами. Девушка попала в самую "десятку", вызвав бурю оваций от болельщиков.

Видео выстрела Шитал Дэви:

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История болезни

Несмотря на то, что Дэви вылетела в 1/8 финала, фанаты аплодировали спортсменке стоя. Отметим, что индианка родилась с диагнозом фокомелия. Это является редким заболеванием, которое вызывает порок развития верхних и/или нижних конечностей.

Долгое время Шитал не думала о спорте вообще, но первые же попытки стрелять из лука привлекли внимание представителя подразделения стрелков армии Индии. Он вложился в лечение Дэви и придумал для нее особый метод выстрела с использованием ног, плеча и челюсти.

Уже через год после начала активных учений Шитал зажгла на Азиатских паралимпийских играх-2022. Девушка выиграла "золото" в женском индивидуальном и смешанном разрядах, а также "серебро" в женском парном разряде.