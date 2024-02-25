Драма с одноклубником Игнатенко: форвард находится в искусственной коме после столкновения головами

Жуткий инцидент произошел во время матча французской Лиги 2 между Бордо и Генгамом. Ужасную травму получил форвард "жирондинцев" Альберт Элис.

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Лиги 2, в котором Бордо на своем поле принимал Генгам. На первой минуте поединка форвард "жирондинцев" Альберт Элис и защитник гостей Донасьен Гомис столкнулись головами.

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Пострадавшему футболисту сделали операцию

Поединок пришлось остановить на восемь минут. Из-за сильного удара Элис потерял сознание. Его сразу доставили в больницу, где ввели в искусственную кому.

Видео столкновения

По информации французских СМИ, форвард Бордо в ночь с 24 на 25 февраля перенес операцию. По предварительным данным она прошла успешно. Одноклубники и семья Элиса ожидают новостей о состоянии его здоровья.

Защитник Генгама Гомис несмотря на столкновение доиграл поединок. Он признался, что случайно нанес черепно-мозговую травму пострадавшему.

Думаю, он бил по мячу первым, и я ударил его. На мгновение я тоже был в оцепенении. Он потерял сознание. Надеюсь, ему станет лучше,

– сказал Гомис.

Отметим, что поединок завершился победой Бордо со счетом 1:0. Игрок сборной Украины Даниил Игнатенко отыграл за "жирондинцев" весь матч. После 26-ти сыгранных матчей Бордо находится на 13-м месте Лиги 2.