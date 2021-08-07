Одним ударом: видео сенсационного "нокаута", который лишил украинца Хижняка "золота"

В субботу, 7 августа, украинский боксер Александр Хижняк принес сборной Украины очередную серебряную медаль. "Бронза "досталась филиппинцу Эумиру Феликсу Марсиаль, а "золото" – Эберту Консейсану из Бразилии.

Видео "нокаута"

Хижняк был в трех минутах от олимпийского "золота". Боксер имел абсолютное преимущество по решению судей, однако пропустил удар от бразильца, после которого судья отсчитал ему нокаут.

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Видео падения Хижняка в олимпийском финале-2020

Украинец сразу же вскочил на ноги, что, возможно, стало его главной ошибкой.

Увидев, как боксер шатается на ногах, рефери принял решение остановить бой. Все-таки это не профессиональный бокс и тут на первое место выходит здоровье боксеров.

Украинский боксер заявил после поединка, что не согласен с решением судей, считая, что был способен его продолжать. Но в итоге "золотом" наградили его соперника – самому же Хижняку досталось "серебро".