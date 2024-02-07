Неудачное приземление: падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ – видео

В Словении продолжается молодежный и юниорский чемпионат мира по лыжным видам спорта. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина участвовала представительница Украины Жанна Глухова.

В среду, 7 февраля, в словенской Планице в рамках молодежного и юниорского ЧМ-2024 по лыжным видам спорта состоялись соревнования девушек в прыжках с трамплина. К сожалению, неудачей завершилась первая попытка для украинки Жанны Глуховой.

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Во время выполнения прыжка Глухова неудачно приземлились, завалившись на левый бок. Спортсменка потеряла равновесие и упала на трассу. Жанна не смогла самостоятельно подняться на ноги и покинула трассу на носилках.

Видео падения Жанны Глуховой

Пока неизвестно, какую именно травму получила Жанна Глухова.

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