Неудачное приземление: падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ – видео
Источник:Sport.ua
В Словении продолжается молодежный и юниорский чемпионат мира по лыжным видам спорта. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина участвовала представительница Украины Жанна Глухова.
В среду, 7 февраля, в словенской Планице в рамках молодежного и юниорского ЧМ-2024 по лыжным видам спорта состоялись соревнования девушек в прыжках с трамплина. К сожалению, неудачей завершилась первая попытка для украинки Жанны Глуховой.
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Во время выполнения прыжка Глухова неудачно приземлились, завалившись на левый бок. Спортсменка потеряла равновесие и упала на трассу. Жанна не смогла самостоятельно подняться на ноги и покинула трассу на носилках.
Видео падения Жанны Глуховой
Пока неизвестно, какую именно травму получила Жанна Глухова.
"Летучая лыжница" из Ивано-Франковской области
- Жанна Глухова проводит второй профессиональный сезон в карьере.
- В декабре прошлого года 16-летняя прикарпатская спортсменка завоевала седьмое место на Интерконтинентальном Кубке по прыжкам на лыжах с трамплина. Этот результат позволил ей квалифицироваться на Кубок мира.
- Девушка занимается в Ивано-Франковский детско-спортивной школе.