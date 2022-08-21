Уничтожение за 5 секунд: украинец совершил рекордный нокаут на турнире по ММА – невероятное видео

Богдан Гнидко приехал на ивент по смешанным единоборствам в Варшаве и быстро справился с местным спортсменом. Ему хватило для этого всего пять секунд.

В субботу честь Украины на международной арене защищал не только Александр Усик. Боксер во второй раз победил Энтони Джошуа и сохранил три чемпионских пояса в тяжелом весе.

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Тем временем в Варшаве проходили бои с ММА, пишет 24 канал. Во время гала-ивента KSW 73 в столице Польши в одном из поединков сражался украинец Богдан Гнидко.

Нашему соотечественнику противостоял местный боец Дамиан Пивоварчик. Публика рассчитывала на долгое сражение, однако украинец ее расстроил.

Уже на 5 секунде Гнедку удался точный удар, от которого Пивоварчик сразу упал на октагон. Богдан бросился добивать соперника, но стюарды не разрешили ему уничтожить поляка, остановив бой.

Рекорд в истории

Этот безумный успех украинца теперь вписан в историю KSW, которая, по сути, является польским аналогом UFC. Никому раньше на этом турнире не удавался столь быстрый нокаут.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 2004 году, когда поляк Лукаш Юрковски победил соперника за 9 секунд. Кстати, месяц назад боец спецподразделения KRAKEN одержал победу на турнире по MMA в Молдове.