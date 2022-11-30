Мексику наконец-то прорвало: видео первых голов "зеленых" на ЧМ-2022

Мексиканцам для выхода из группы необходимо как можно больше забивать голов в матче против Саудовской Аравии. Во втором тайме это удалось сделать дважды.

Сборная Мексики в двух предыдущих матчах на групповой стадии ЧМ-2022 не забила ни одного гола. Однако в матче против Саудовской Аравии команду Херардо Мартино наконец-то прорвало.

Читайте также Невероятный Щенсни отразил второй пенальти на ЧМ-2022: жертвой поляка стал Месси - видео

В начале второго тайма Генри Мартин воспользовался пасом Сезара Монтеса и хладнокровно переправил мяч в пустые ворота саудитов.

Видео гола Мартина

А всего через несколько минут Луис Чавес эффектно исполнил штрафной удар, отправив мяч в правую девятку. У голкипера саудитов не было шансов поймать кожаный шар.

Видео гола Чавеса

Для того чтобы продолжить выступления на Мундиале-2022 "зеленым" необходимо забивать как можно больше голов.