Элегантно перебросив через голкипера: Кочергин забил невероятный гол за Ракув – видео

Владислав Кочергин продолжает показывать свой класс в Польше. Украинец отличился невероятным мячом.

Ракув встретился с местным Рухом в рамках 9-го тура польского чемпионата и выдали шикарный матч, в котором команды забили 8 мячей (3:5 в пользу украинца). Владислав Кочергин порадовал фанатов феерическим исполнением, пишет 24 Канал.

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Сразу принялся за дело

Владислав Кочергин начал матч на скамье запасных, однако в составе ченстоховского коллектива было кому творить феерию на футбольном поле. Дело в том, что 18-летний Давид Драхал ответил хет-триком на ранний гол Руха.

Кочергин же появился на поле на 79-й минуте встречи при счете 3:4, когда его коллектив так расслабился. Но вот украинский полузащитник решил взять все в свои руки и поставить точку в матче в пользу коллектива ченстоха. Кочергин отметился шикарным голом, сначала избежав офсайда, впоследствии накрутив двух защитников Руха и элегантно перекинув голкипера соперника. Техника украинцы точно в порядке.

Данный гол стал вторым для Кочергина в чемпионате Польши по нынешней кампании и четверти во всех соревнованиях.

Видеообзор матча (гол Владислава на 2:00):

Стоит отметить, что действующий чемпион Польши Ракув идет на 3 месте в турнирной таблице (16 очков), отставая от лидера на 3 балла, однако имея в активе еще два матча в запасе. К тому же ченстоховский коллектив выступает в Лиге Европы, а вот в стартовом матче международного турнира уступил Аталанту со счетом 2:0.