Вице-президент федерации фигурного катания Украины выступил на шоу жены пескова

Не все украинцы отказались от связей с россией после ее полномасштабного вторжения в Украину. Одним из таких стал и вице-президент фигурного катания Виктор Петренко.

Как ни в чем не бывало, Виктор Петренко выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в российском Сочи. Он сыграл там одну из ролей. Большинство других исполнителей – это отстраненные российские фигуристы. Среди них и Камила Валиева, попавшая в скандал на Олимпиде-2022 в Пекине из-за допинга.

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Стоит отметить, что организатор этого шоу – Татьяна Навка. Она хоть и родилась в Днепре, но является гражданкой россии. А также женой дмитрия пескова – пресс-секретаря российского диктатора владимира путина.

Это шоу было представлено в 2019 году, и с тех пор Виктор Петренко там выступал. Он не отказался от участия в нем и после того, как россия начала полномасштабную войну против Украины. По данным Tribuna.com, в момент начала войны Петренко находился в Украине.

Петренко – не единственный представитель с украинским паспортом, кто причастен к этому шоу. Певица Ани Лорак записала музыкальные партии для шоу.