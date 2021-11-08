Вест Хэм запретил двум фанам посещать матчи из-за антисемитских песен о пенисах евреев

Руководство английского Вест Хэма решило запретить двум болельщикам посещать домашние матчи клуба. Случилось это после того, как их обвинили в антисемитском поведении. Расследованием дела занимается полиция.

В четверг, 4 ноября, Вест Хэм играл на выезде матч Лиги Европы против бельгийского Генка. На этот матч отправилась и группа болельщиков.

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В самолете два болельщика "молотобойцев" начали петь антисемитские песни, когда рядом проходил один из пассажиров – ортодоксальный еврей. Среди слов было и о пенисах евреев. Это видео было опубликовано в соцсетях.

В пятницу, 5 ноября, полиция задержала в аэропорту "Станстед" 55-летнего мужчину, которого узнали на видео. Впоследствии был задержан и 26-летний мужчина, которого тоже обвинили в совершении преступления на грунте ненависти. Оба мужчины были отпущены под залог до 1 декабря.

Вест Хэм после этого случая запретил обоим болельщикам посещать домашние матчи команды, на момент проведения расследования.