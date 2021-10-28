Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги, Ярмоленко стал обидчиком клуба Зинченко: видео

Вест Хэм 27 октября принимал Манчестер Сити в Кубке футбольной лиги Англии. Клуб Андрея Ярмоленко пробился дальше по итогам серии послематчевых пенальти.

Вест Хэм – Манчестер Сити 0:0 (по пен. 5:3)

Украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко вышли в стартовых составах команд. Александр отыграл все 90 минут, но не смог помочь МанСити пробиться в следующий раунд Кубка. Ярмоленко отыграл 61 минуту и ​​был заменен на Боуэна.

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Первый опасный момент в матче создали гости. Де Брюйне пробил прямо в центр ворот, где стоял голкипер Вест Хэма.

Аке лучше всех сыграл на втором этаже после подачи со штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой.

Фоден красивой передачей вывел на ворота соперника Гюндогана, но мяч после его удара покатился рядом с дальней штангой.

Снова проверял бдительность голкипера в матче Де Брюйне, но Ареола потянул удар в нижний угол своих владений. Зинченко нанес мощный дальний выстрел – вратарь "молотобойцев" в эффектном прыжке перевел мяч на угловой. Очень сложно в этом эпизоде ​​было Ареоле спасти ворота.

Команды так и не смогли размочить нули на табло. Все решалось в серии послематчевых пенальти. Нобл удачно начал ее. Фоден не реализовал первый 11-метровый удар "горожан". Это был единственный удар с 11 метров, который не был забит.

В итоге – 5:3 победа Вест Хэма. Клуб Ярмоленко несколько неожиданно выбил из Кубка команду Зинченко.

Вест Хэм – Манчестер Сити видеообзор