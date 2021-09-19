Ярмоленко заработал пенальти в матче против МЮ – Вест Хэм проиграл из-за промаха

Андрей Ярмоленко матч против Манчестер Юнайтед в пятом туре АПЛ начал на скамейке запасных. Но именно он мог спасти команду от поражения в этом матче.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Бенрахма, 30 – Роналду, 35, Лингард, 89

Нереализованный пенальти: Нобл, 90+5 (Вест Хэм)

Ярмоленко вышел на замену в этом матче во втором тайме на 68-й минуте, заменив Влашича. На тот момент счет на табло был 1:1. Еще в первом тайме команды обменялись голами.

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Сначала счет в матче открыли хозяева поля – Бенрахма отличился после паса Боуэна.

Но через пять минут Роналду сравнял счет, сыграв на добивании с близкого расстояния. При этом арбитр был вынужден прибегнуть к помощи VAR, чтобы убедиться, что не было офсайда.

За минуту до конца основного времени МЮ удалось забить второй раз – защитники дали возможность пробить Лингарду, и тот отправил мяч в угол ворот.

Когда уже шло компенсированное арбитром время, Ярмоленко заработал пенальти для Вест Хэма. После его прострела Шоу сыграл рукой в собственной штрафной. После просмотра повтора арбитр таки назначил пенальти. Именно для исполнения пенальти на поле вышел Нобл. Но игрок пробил крайне неудачно – де Хеа отбил мяч.

Игра закончилась победой Манчестер Юнайтед, благодаря которой команда поднялась на второе место в турнирной таблице. Вест Хэм остался в середине таблицы.