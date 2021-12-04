Вест Хэм благодаря чудо-голу одержал победу над Челси: видеообзор лондонского дерби

Вест Хэм 4 декабря сыграл дома против Челси в 15 туре АПЛ. "Молотобойцы" без Андрея Ярмоленко выгрызли домашнюю победу у команды Томаса Тухеля.

Вест Хэм – Челси 3:2

Голы: Лансини, 39 (п), Боуэн, 56, Масуаку, 87-Силва, 28, Маунт, 45

Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных. В первой 10-минутке два случая упустили хозяева – мяч дважды пролетал мимо ворот. Зато остро ответили "аристократы". Джеймс пробил в ворота Вест Хэма – голкипер в эффектном прыжке парировал выстрел.

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После экватора первого тайма Гаверц имел прекрасную возможность размочить нули на табло. Но мяч после его удара головой отбил Фабьянски. Отличную реакцию продемонстрировал вратарь "молотобойцев".

На 28-й минуте Челси забил после розыгрыша с углового. Маунт сделал верховую передачу, адресатом которой стал Силва. Мяч после удара головой от стойки залетел в ворота хозяев – 0:1.



Тьяго Силва / Фото twitter.com/ChelseaFC

Сразу после пропущенного гола Вест Хе мог отыграться. Цоуфал после прекрасных технических действий пробил в угол ворот – игрок соперника заблокировал удар.

Результативный конец тайма

В конце первого тайма Вест Хэм заработал право на пенальти. К отметке подошел Лансини и мощным ударом развел мяч и голкипера в разные углы – 1:1.

Через пять минут Челси повел в счете. Маунт красиво поймал на ногу мяч и ударом в одно касание забил второй гол команды во встрече – 1:2.

Зиеш пытался увеличить преимущество гостей, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.

После отдыха забили хозяева. Боуэн получил передачу и прицельно пробил в ворота Челси – 2:2.



Вест Хэм – Челси / Фото twitter.com/ChelseaFC

Невероятной красоты гол

Маунт мог выводить Челси вперед. Но Фабьянски ногой парировал выстрел в одно касание от Мейсона.

На экваторе второго тайма Боуэн должен был оформлять дубль. Джеррод получил поперечную передачу в штрафной соперника, но пробил рядом с левой стойкой.

За три минут до окончания основного времени Вест Хэм вышел вперед в счете. Масуаку решил делать заброс в штрафную, но мяч по невероятной траектории изменил направление удара и залетел в ворота Челси. Голкипер "аристократов" не был готов к такому выстрелу – 3:2.

Ярмоленко просидел весь матч на скамейке запасных Вест Хэма.

Вест Хэм отобрал победу у Челси – 3: 2.

Команда Томаса Тухеля продолжает лидировать в таблице АПЛ. Однако такой результат позволил Манчестер Сити, который идет вторым, сократить свое отставание лишь до двух очков. "Горожане" еще свой матч в этом туре не сыграли.

Вест Хэм с 25 пунктами сохранил за собой 4-ю позицию.