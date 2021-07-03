Верю в Украину, буду полностью ее поддерживать, – легенда сборной России
Источник:Обозреватель со ссылкой на "Коммент.Шоу"
Сборная Украины по футболу имеет все шансы пройти англичан в четвертьфинале чемпионата Европы 2020 года. Плей-офф турнира демонстрирует, что фавориты часто сталкиваются с трудностями.
Такое мнение высказал легендарный футболист сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий. По его словам, шанс на выход в полуфинал у подопечных Андрея Шевченко будет в любом случае.
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Я верю в Украину и могу сказать почему. Во-первых, сборная Англии на этом чемпионате выглядит бледно. И, как показывают матчи плей-офф, нет слабых соперников. Игры проходят в равной борьбе, и у каждой команды есть шанс на победу. И неважно, будут они играть от обороны или играть в атаку. Я буду всецело поддерживать Украину и надеяться, что они доберутся до полуфинала,
– сказал Березуцкий.
Украина – Англия: перед матчем
- Сборные Англии и Украины сыграют в четвертьфинале Евро-2020 в субботу, 3 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
- Украина в восьмой раз встретится с англичанами. Наша команда выиграла только один матч и еще четыре проиграла. Дважды Украина и Англия сыграли вничью.
- На Евро-2020 Англия выиграла четыре матча, когда Украина – два. Еще одну игру Англия сыграла вничью, а Украина проиграла Нидерландам и Австрии.