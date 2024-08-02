Александр Усик ответил, верит ли он в возвращение в родной Крым: эмоциональное видео
2 августа 2024, 17:03Читати новину українською
Источник:Бомбардир
Украинского боксера Александра Усика спросили, верит ли он, что сможет вернуться в Крым. Об этом он рассказал в интервью "Бомбардиру".
Александр Усик является уроженцем Крыма. Однако из-за российской оккупации украинский боксер был вынужден перебраться в Киев.
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Что сказал Усик о Крыме
Боксер ответил, что он не просто верит в возвращение в Крым, а знает, что вернемся.
Ответ Александра Усика о Крыме: смотрите видео
Отметим, что Александр Усик родился в городе Симферополь. Там и началась его спортивная карьера.