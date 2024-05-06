Пес выбежал на фарт для хозяев: Верес одержал домашнюю победу над Минаем

В понедельник, 6 мая, в рамках 27-го тура УПЛ встретились Верес и Минай. Ровенский клуб принимал дома гостей из Закарпатья.

Верес – Минай 3:1

Голы: Аугусто, 30, Дахновский, 62, Шастал, 86 – Ременяк, 5

В первом круге чемпионата Украины команды не определили сильнейшего, хотя Верес играл в меньшинстве. Оба клуба сейчас находятся на грани зоны вылета из УПЛ, поэтому поединок между аутсайдерами был довольно напряженным, пишет 24 канал.

Верес не давал передохнуть Минаю

Минай уже на первых минутах реализовал успешную атаку. На 4-й минуте футболисты закарпатского клуба создали напряженный момент у ворот соперника. Два раза голкипер Вереса спасал команду, но Ременяк сумел попасть в ворота и открыть счет в матче.

Верес в первом тайме много раз нанес удары по воротам Миная, однако не реализовывали моменты. На 30-й минуте Аугусто пробил из-за пределов штрафной площади и сравнял счет.

На протяжении всего матча Верес создавал много опасных моментов для соперника и выглядел увереннее. На 62-й минуте Дахновский вывел ровенский клуб вперед.

Впоследствии Минай взял инициативу на себя, но так и не реализовал моменты.

Пес сорвал атаку Миная

На 76-й минуте поединка на поле выбежал пес, из-за которого арбитр был вынужден сделать паузу в матче. В этот момент футболисты Миная шли в атаку.

Впоследствии в руку футболиста гостей попал мяч, из-за чего после просмотра VAR арбитр назначил пенальти. Дмитрий Шастал не реализовал пенальти, однако забил гол добиванием.

Верес заработал 3 очка, но так и остался на 16 позиции в турнирной таблице УПЛ.