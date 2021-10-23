Верес нанес Мариуполю 10-е поражение в сезоне и приблизил отставку Маркевича: видео

Мариуполь получил 10-е поражение в рамках украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Команда с побережья Азовского моря в 12 туре уступила на выезде Вересу.

Верес – Мариуполь 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

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После 11 туров Мариуполь был худшей командой сезона УПЛ. "Азовцы" набрали только 4 очка, проиграв 9 матчей.

По информации СМИ, руководство Мариуполя дало наставнику команды Остапу Маркевичу два матча, чтобы исправить ситуацию. Иначе – отставка.

Следовательно, на кону игры с 9-й командой в УПЛ, которой был Верес, были не только 3 очка, но и судьба самого Остапа Маркевича.

В первом тайме гости были более агрессивны впереди и создали несколько предпосылок для гола. Дважды владениям Когута угрожали Кащук и Топалов. Однако в обоих случаях голкипер Вереса был на высоте.

В ровненского клуба был только один острый момент: Панасенко нанес дальний удар, с которым справился Кудрик. Первый тайм команды завершили с нулями на табло.

После перерыва "азовцы" потеряли, пожалуй, лучшую возможность в матче, чтобы забить гол. Олег Очеретько получил возможность пробить с близкого расстояния, но чудом не попал в створ ворот.

Уверенная победа Вереса

Несмотря на старания Мариуполя на 64 минуте счет в игре открыл Верес. Дахновский неожиданно для всех с разворота нанес дальний удар и попал в штангу. Первым на добивании был Шестаков и отправил мяч в ворота.

Под занавес поединка Вересу удалось "закрыть" матч. Геннадий Пасич выполнил отличный навес с левого фланга, на который откликнулся Шестаков. Форвард без всякого сопротивления отправил мяч в угол ворот ударом головой.

Верес – Мариуполь видеообзор

Благодаря победе Верес набрал 18 очков и поднялся на 8 место. Команда Юрия Вирта шестой раз сохранила ворота сухими в домашнем матче. Беспроигрышная серия ровенчан дома длится 6 поединков. Зато Мариуполь остался на дне турнирной таблицы.