Вторая битва группы "А": где смотреть матч Венгрия – Швейцария на Евро-2024

В субботу, 15 июня, состоятся три матча чемпионата Европы-2024 по футболу. Поединок между Венгрией и Швейцарией откроет программу второго игрового дня турнира в Германии.

Этот матч закроет программу первого тура группового раунда для группы "А", где также выступают Германия и Шотландия. Встреча между Венгрией и Швейцарией состоится на арене "Рейн Энерги Штадион" в Кельне, информирует 24 Канал.

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Кто покажет матч Венгрия – Швейцария

Поединок рассудит словенская бригада арбитров во главе с 44-летним Славко Винчичем, который только 1 июня получил назначение от УЕФА на финал Лиги чемпионов-2024 между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией.

Именно в противостояниях со Швейцарией венгры провели одну из крупнейших количеств матчей. В своей истории Венгрия 46 раз играла против "красных крестов". В 30 поединках победу праздновала венгерская сборная. Зато швейцарцы праздновали успех только в 11 матчах. Еще 5 встреч заканчивали мировой.

Последний раз эти сборные играли между собой в квалификации ЧМ-2014/2015. В двух этих встречах победили швейцарцы – 2:3 и 5:2 во втором противостоянии. Венгрия же последний раз переигрывала этого соперника в товарищеском матче далекого сезона-1998/1999. Тогда та игра закончилась со счетом 2:0.

Второй матч группы "А" Венгрия – Швейцария начнется 15 июня в 16:00 (по Киеву).

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок на платформе MEGOGO, которая покажет все без исключения поединки Евро-2024 по футболу. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также этот матч попал в список 22-х поединков Евро-2024, которые покажут по местным телеканалам Суспільного.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Венгрия – Швейцария. Также будет опубликован результат матча с опасными моментами и голами встречи.