Венеция в меньшинстве вырвала ничью и впервые за 19 лет вернулась в Серию А

Итальянская Венеция из города на воде через 19 лет вернулась в Серию A. В последний раз клуб играл в топ-дивизионе в сезоне 2001/02.

Венеция – Читтаделла 1:1 (первый матч 1:0)

Голы: Бокалон, 90+3 – Проя, 26

Удаление: Маццокки, 36 (Венеция)

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"Крылатые львы" сумели вырвать ничью на 90+3-й минуте, которая в совокупности с победой в первой игре (1:0) и позволила команде вернуться в высшую лигу.

"Оранжево-черно-зеленые" не играли в элитном первенстве с сезона 2001/2002, когда команда из одноименного города заняла последнее место в турнирной таблице.

. Кроме Венеции в Серию А вышли также Эмполи и Салернитана.