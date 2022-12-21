Место проведения Евро-2028 под вопросом: в УЕФА разочарованы безответственностью Британии

Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия подали заявку на проведение главного европейского футбольного турнира еще в начале 2022 года. Но потенциальные хозяева оказались еще не полностью готовыми.

В УЕФА все больше разочаровываются в неподготовке совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение Евро-2028. Страны еще не предоставили определенных гарантий.

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Проблемы возможных хозяев Евро-2028

Потенциальные хозяева Евро-2028 были предупреждены, что в УЕФА обеспокоены задержками со стороны Великобритании и Ирландии. Страны не предоставили предварительных гарантий в отношении полиции, аэропортов, налоговых льгот и лондонского футбольного стадиона "Тоттенхэм Хотспур".

К слову, Великобритания и Ирландия не единственные желающие принять главный европейский турнир 2028 года. Одинокую заявку на проведение турнира также подала Турция, уже подписавшая все свои гарантии. Наглости на подачу заявки на проведение Евро-2028 хватило и России. И их сразу поставили на место, отклонив их заявку из-за полномасштабной войны на территории Украины.

Евро-2024 пройдет в Германии. Сборная Украины попала в сложный квинтет вместе со сборными Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Только две лучшие команды из пяти, по итогам квалификационной группы, смогут попытаться посоревноваться за звание сильнейшей футбольной страны Европы.